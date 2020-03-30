ВР сьогодні планує взятися за зміни до Бюджету-2020 і кадрові перестановки у Кабміні
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Верховна Рада України сьогодні, 30 березня, на позачерговому засіданні планує розглянути низку законопроектів, які запобігатимуть поширенню COVID-19, зокрема, внесення змін до Державного бюджету на 2020 рік, а також питання зміни кількох міністрів в уряді Дениса Шмигаля. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, парламентарі планують включити до порядку денного та розглянути низку проектів законів, зокрема, №3279 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", №3268 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).
Також планується розглянути законопроекти №3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби, №3271 щодо криміналізації вивезення через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення.
Окрім того, передбачається розгляд низки кадрових питань, зокрема, щодо звільнення І.Уманського з посади міністра фінансів України та призначення на цю посаду С.Марченка, а також щодо звільнення І.Ємця з посади міністра охорони здоров'я та призначення на цю посаду М.Степанова. А також про призначення О.Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України.
Як повідомляв УНН раніше, позачергове засідання Верховної Ради України розпочнеться о 14:00 у понеділок, 30 березня.