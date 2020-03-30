Стало відомо, коли розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Позачергове засідання Верховної Ради України розпочнеться о 14:00 у понеділок, 30 березня. Про це УНН повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради.
Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп) збереться об 11:00.
Нагадаємо, позачергове засідання Верховної Ради відбудеться у понеділок, 30 березня. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у неділю.
"Також хочу зупинитись на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися вже завтра. Наша країна через коронавірус фактично опинилась на роздоріжжі і має два шляхи: перше - це ухвалення двох життєвоважливих законів, після чого ми отримуємо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі (щонайменше) 10 млрд доларів США. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи. Інакше - другий шлях: провал цих законів, після - занепад економіки і навіть загроза дефолту", - повідомив Президент.
За словами Президента, Офіс Президента робив "все, що від нас залежало" останні кілька тижнів і таким чином команда Зеленського домовилась про фінансову підтримку для України.
"Ми з урядом обрали свій шлях. Тепер черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає саме на ваші плечі: завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. І хоч ви всі завтра будете в масках, народ зрозуміє "хто є хто". Усвідомте свою відповідальність - оберіть правильний шлях", - повідомив глава Держави.