ВР сегодня планирует взяться за изменения в Бюджет-2020 и кадровые перестановки в Кабмине

КИЕВ. 30 марта. УНН. Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.