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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86479 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100608 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102769 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102002 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110144 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99252 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104568 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106461 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131415 просмотра

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В Раде сегодня состоится еще одно внеочередное заседание: что будут рассматривать

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Парламентарии сегодня на втором внеочередном заседании рассмотрят проект закона №3254 о непрерывном обеспечении питания военнослужащих. Об этом заявил на заседании согласительного совета глава ВРУ Дмитрий Разумков, передает корреспондент УНН.

"Есть предложение, если будет 100% поддержка всех фракций, за решение согласительного совета провести еще одно внеочередное заседание, которое состоится сразу после первого внеочередного заседания. Оно будет состоять только из одного вопроса - законопроект №3254", - сказал Разумков.

Поэтому, планируют рассмотреть проект закона №3254 о внесении изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно непрерывного обеспечения питания военнослужащих.

"100% поддержки внеочередного заседания в 14:30, или может раньше, как мы закончим предварительное внеочередное заседание. Прошу Аппарат подготовить соответствующее поручение от главы", - сказал Разумков.

Напомним, Верховная Рада Украины сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые будут предотвращать распространение COVID-19, в частности, внесение изменений в Государственный бюджет на 2020 год, а также вопросы изменения нескольких министров в правительстве Дениса Шмыгаля.

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