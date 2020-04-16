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У Службі зайнятості відповіли на найпоширеніші запитання про роботу в період карантину

У Службі зайнятості відповіли на найпоширеніші запитання про роботу в період карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства разом із Державною службою зайнятості започаткували щотижневе інформування щодо ключових питань, які стосуються втрати роботи, отримування фінансової допомоги або допомоги у пошуку нової роботи. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу служби зайнятості.

Яким чином можна стати на облік у службі зайнятості в період карантину?

Служба зайнятості на період карантину полегшила процедуру подання документів до центрів зайнятості.

Людині потрібно заповнити лише дві заяви — про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.

Чи здійснюється пошук роботи в період карантину?

У період дії карантину продовжують працювати підприємства, які забезпечують життєдіяльність країни: продуктові та господарські магазини, комунальні служби, лікарні, аптеки, транспортні підприємства, пошта, фінансові та інші установи.
Одне з найважливіших для служби завдання — знайти достойну роботу кожному українцеві та кваліфікований персонал кожному роботодавцеві.

З урахуванням розвитку складної епідеміологічної ситуації в країні фахівці центрів зайнятості продовжують дистанційно підбирати для безробітних підходящі вакансії, пропонувати їм роботу та проводити попередні узгодження з роботодавцями щодо кандидатів на вакансію.

Окрім того, пошук роботи громадяни можуть здійснювати самостійно через веб-сайт державної служби зайнятості.

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На який розмір допомоги по безробіттю люди можуть розраховувати?

Розмір допомоги по безробіттю розраховується для кожної особи індивідуально.

Розмір допомоги по безробіттю визначається залежно від страхового стажу людини та її заробітної плати. Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру (стаття 22 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття”).

Максимальний розмір допомоги по безробіттю наразі становить 8 408 грн. (4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб).
Розмір мінімальної виплати допомоги по безробіттю, що виплачується застрахованим особам в залежності від страхового стажу, становить 1 800 грн, а особам, виплати яким призначались без урахування страхового стажу — 650 грн відповідно до законодавства.

Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів, а для осіб передпенсійного віку — 720 календарних днів.

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Чи вистачає коштів для виплат допомоги по безробіттю?

Фінансування допомоги по безробіттю здійснюється щоденно в плановому режимі відповідно до законодавства.

Чи можуть зареєструватися в службі зайнятості громадяни, які повернулися з-за кордону?

Громадяни України, які повертаються з-за кордону, реєструються в центрах зайнятості на загальних підставах.

Нагадаємо, що Шмигаль дав доручення для пришвидшення виплати допомоги з тимчасового безробіття.

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