В Службе занятости ответили на самые распространенные вопросы о работе в период карантина

Каким образом можно стать на учет в службе занятости в период карантина?

Служба занятости на период карантина облегчила процедуру подачи документов в центры занятости.

Человеку нужно заполнить только два заявления - о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице.

Осуществляется ли поиск работы в период карантина?

В период действия карантина продолжают работать предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны: продуктовые и хозяйственные магазины, коммунальные службы, больницы, аптеки, транспортные предприятия, почта, финансовые и другие учреждения.

Одна из важнейших для службы задача - найти достойную работу каждому украинцу и квалифицированный персонал каждому работодателю.

С учетом развития сложной эпидемиологической ситуации в стране специалисты центров занятости продолжают дистанционно подбирать для безработных подходящие вакансии, предлагать им работу и проводить предварительные согласования с работодателями относительно кандидатов на вакансию.

Кроме того, поиск работы граждане могут осуществлять самостоятельно через сайт государственной службы занятости.

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На какой размер пособия по безработице могут рассчитывать люди?

Размер пособия по безработице рассчитывается для каждого человека индивидуально.

Размер пособия по безработице определяется в зависимости от страхового стажа человека и его заработной платы. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру (статья 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании Украины на случай безработицы").

Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн. (4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц).

Размер минимальной выплаты пособия по безработице, что выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа, составляет 1800 грн, а лицам, выплаты которым предназначались без учета страхового стажа - 650 грн в соответствии с законодательством.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней.

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Хватает ли средств для выплат пособия по безработице?

Финансирование пособия по безработице осуществляется ежедневно в плановом режиме в соответствии с законодательством.

Могут ли зарегистрироваться в службе занятости граждане, вернувшиеся из-за границы?

Граждане Украины, которые возвращаются из-за границы, регистрируются в центрах занятости на общих основаниях.

Напомним, что Шмыгаль дал поручение для ускорения выплаты пособия по временной безработице.