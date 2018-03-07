У Слов'янську невідомі погрожували підірвати супермаркет та вимагали гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчора, 6 березня, о 20:40 на телефон чергової частини поліції надійшло анонімне повідомлення мінування будівлі одного з супермаркетів міста Слов'янськ. Про це повідомляє прес-служба ГУНП України в Донецькій області, передає УНН.
“В поліцію надійшло анонімне повідомлення про те, що будівля одного з супермаркетів в мікрорайоні Артема замінована. Аби вибух не стався, зловмисники зажадали півмільйона гривень”, — повідомили в прес-службі.
Для перевірки отриманої інформації на місце події одразу же виїхали працівники поліції, Державна служба з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічна служба та інші екстрені служби. Після ретельного обстеження будівлі магазину та прилеглої території підозрілих та вибухових предметів знайдено не було. Інформація, яка надійшла до поліції не підтвердилася, а особа, яка зателефонувала, встановлюється.
Даний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
Нагадаємо, за участі прокурора Київської місцевої прокуратури оголошено обвинувальний вирок 27-річному громадянину Республіки Молдова, який зробив хибне повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу в столиці.