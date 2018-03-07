В Славянске неизвестные угрожали взорвать супермаркет и требовали деньги
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Вчера, 6 марта, в 20:40 на телефон дежурной части полиции поступило анонимное сообщение о минировании здания одного из супермаркетов города Славянск. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Донецкой области, передает УНН.
"В полицию поступило анонимное сообщение о том, что здание одного из супермаркетов в микрорайоне Артема заминирована. Чтобы взрыв не произошел, злоумышленники потребовали полмиллиона гривен", - сообщили в пресс-службе.
Для проверки полученной информации на место происшествия сразу же выехали сотрудники полиции, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, взрывотехническая служба и другие экстренные службы. После тщательного обследования здания магазина и прилегающей территории подозрительных и взрывчатых предметов обнаружено не было. Информация, поступившая в полицию не подтвердилась, а лицо, которое позвонило устанавливается.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Напомним, с участием прокурора Киевской местной прокуратуры объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице.