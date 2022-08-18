У східних провінціях Алжиру вирують лісові пожежі, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У східних провінціях Алжиру вирують лісові пожежі. Загинули щонайменше 26 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
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Як зазначив міністр внутрішніх справ країни Камель Бельджуд, вогонь забрав життя 24 осіб у найсхіднішій провінції Ель Тарф і ще двох - у північно-східній провінції Сетіф.
Повідомляється, що загалом на усій території Алжиру вирує 39 лісових пожеж у 14 східних провінціях.
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Дим від сильної лісової пожежі в центральній Португалії огорнув хмарочоси, відомі як Чотири вежі в Мадриді. Жителі іспанської столиці скаржилися на сильний запах гару.