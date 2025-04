Лісова пожежа в Португалії огорнула димом мадридські хмарочоси

Деталі

Пожежа, що охопила національний парк Серра-да-Ештрела в Португалії, почалася 6 серпня і була потушена в неділю, але знову спалахнула в понеділок, що призвело до евакуації кількох сіл.

Понад 1100 пожежників за підтримки 13 літаків-водометників гасили пожежу, яка вже спалила понад 17 000 гектарів.

На супутникових знімках NASA Worldview було видно шлейф диму, що тягнеться із заходу Піренейського півострова до його східної половини і за межі Мадрида, де службам екстреної допомоги довелося пояснювати стурбованим жителям, що пожежі поблизу немає.

Додамо

У Португалії лісові пожежі знищили близько 85 000 га, або майже 1% території країни, що є найвищим показником у Європейському союзі.

Portugal, in the Serra da Estrela Natural Park, considered a World Heritage Site by UNESCO.

The fire has already consumed more than 17,000 hectares covered in flames. pic.twitter.com/n5UV7BkaqW

— Paulo Lei (@PauloAlei) August 16, 2022