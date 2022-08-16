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Лесной пожар в Португалии окутал дымом мадридские небоскребы

Киев • УНН

 • 160501 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Дым от сильного лесного пожара в центральной Португалии окутал небоскребы, известные как Четыре башни в Мадриде, и жители испанской столицы жаловались на сильный запах гари. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Лесной пожар в Португалии окутал дымом мадридские небоскребы

Детали

Пожар, охвативший национальный парк Серра-да-Эштрела в Португалии, начался 6 августа и был потушен в воскресенье, но снова вспыхнул в понедельник, что привело к эвакуации нескольких сел.

Более 1100 пожарных при поддержке 13 самолетов-водомитчиков тушили пожар, который уже сжег более 17 000 гектаров.

На спутниковых снимках NASA Worldview был виден шлейф дыма, простирающийся с запада Пиренейского полуострова до его восточной половины и за пределы Мадрида, где службам экстренной помощи пришлось объяснять обеспокоенным жителям, что пожара поблизости нет.

Добавим

В Португалии лесные пожары уничтожили около 85 000 га, или почти 1% территории страны, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

Португалия, в Серра da Estrela Natural Park, рассматривается в World Heritage Site by UNESCO.
The fire ha already consumed more than 17,000 hectares covered in flames. pic.twitter.com/n5UV7BkaqW

— Paulo Lei (@PauloAlei) August 16, 2022

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