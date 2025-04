Лесной пожар в Португалии окутал дымом мадридские небоскребы

Детали

Пожар, охвативший национальный парк Серра-да-Эштрела в Португалии, начался 6 августа и был потушен в воскресенье, но снова вспыхнул в понедельник, что привело к эвакуации нескольких сел.

Более 1100 пожарных при поддержке 13 самолетов-водомитчиков тушили пожар, который уже сжег более 17 000 гектаров.

На спутниковых снимках NASA Worldview был виден шлейф дыма, простирающийся с запада Пиренейского полуострова до его восточной половины и за пределы Мадрида, где службам экстренной помощи пришлось объяснять обеспокоенным жителям, что пожара поблизости нет.

В Португалии лесные пожары уничтожили около 85 000 га, или почти 1% территории страны, что является самым высоким показателем в Европейском союзе.

