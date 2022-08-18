В восточных провинциях Алжира бушуют лесные пожары, есть погибшие

Детали

Как отметил министр внутренних дел страны Камель Бельджуд, огонь унес жизни 24 человек в самой восточной провинции Эль Тарф и еще двоих - в северо-восточной провинции Сетиф.

Сообщается, что всего на всей территории Алжира бушует 39 лесных пожаров в 14 восточных провинциях.

Напомним

Дым от сильного лесного пожара в центральной Португалии окутал небоскребы, известные как Четыре башни в Мадриде. Жители испанской столицы жаловались на сильный запах гари.