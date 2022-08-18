В восточных провинциях Алжира бушуют лесные пожары, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В восточных провинциях Алжира бушуют лесные пожары. Погибли не менее 26 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Как отметил министр внутренних дел страны Камель Бельджуд, огонь унес жизни 24 человек в самой восточной провинции Эль Тарф и еще двоих - в северо-восточной провинции Сетиф.
Сообщается, что всего на всей территории Алжира бушует 39 лесных пожаров в 14 восточных провинциях.
Напомним
Дым от сильного лесного пожара в центральной Португалии окутал небоскребы, известные как Четыре башни в Мадриде. Жители испанской столицы жаловались на сильный запах гари.