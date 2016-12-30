У Сирії вступив в силу режиму припинення вогню між конфліктуючими сторонами
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Режим припинення вогню в Сирії почав діяти з опівночі 30 грудня. Базована у Британії Сирійська організація зі спостереження за правами людини повідомляє, що перші кілька годин перемир'я пройшли спокійно, передає УНН з посиланням на ВВС.
Водночас правозахисники відзначають, що повністю конфлікти не припинилися. Зокрема у провінції Хама (центральна Сирія) зафіксовані зіткнення опозиції з проурядовими силами.
Нагадаємо, що угода між урядом Башара Асада і повстанськими угрупуваннями була досягнута за посередництва Росії і Туреччини, які мають стати гарантами дотримання домовленостей. Вона передбачає діалог з багатьма опозиційними збройними формуваннями. Водночас вона не поширюється на радикальні угруповання, такі як “Ісламська держава”, Робоча партія Курдистану (РПК), “Фронт ан-Нусра” і ряд інших. Якщо перемир’я буде діяти, то вже протягом місяця у Казахстані мають стартувати мирні переговори між конфліктуючими сторонами.