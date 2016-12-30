У Сирії вступив в силу режиму припинення вогню між конфліктуючими сторонами

Водночас правозахисники відзначають, що повністю конфлікти не припинилися. Зокрема у провінції Хама (центральна Сирія) зафіксовані зіткнення опозиції з проурядовими силами.

Нагадаємо, що угода між урядом Башара Асада і повстанськими угрупуваннями була досягнута за посередництва Росії і Туреччини, які мають стати гарантами дотримання домовленостей. Вона передбачає діалог з багатьма опозиційними збройними формуваннями. Водночас вона не поширюється на радикальні угруповання, такі як “Ісламська держава”, Робоча партія Курдистану (РПК), “Фронт ан-Нусра” і ряд інших. Якщо перемир’я буде діяти, то вже протягом місяця у Казахстані мають стартувати мирні переговори між конфліктуючими сторонами.