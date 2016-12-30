В Сирии вступил в силу режим прекращения огня между конфликтующими сторонами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Режим прекращения огня в Сирии начал действовать с полуночи 30 декабря. Базирующаяся в Великобритании Сирийская организация по наблюдению за правами человека сообщает, что первые несколько часов перемирия прошли спокойно, передает УНН со ссылкой на ВВС.
В то же время правозащитники отмечают, что полностью конфликты не прекратились. В частности, в провинции Хама (центральная Сирия) зафиксированы столкновения оппозиции с проправительственными силами.
Напомним, что соглашение между правительством Башара Асада и повстанческими группировками было достигнуто при посредничестве России и Турции, которые должны стать гарантами соблюдения договоренностей. Она предполагает диалог со многими оппозиционными вооруженными формированиями. В то же время она не распространяется на радикальные группировки, такие как "Исламское государство", Рабочая партия Курдистана (РПК), "Фронт ан-Нусра" и ряд других. Если перемирие будет действовать, то уже в течение месяца в Казахстане должны стартовать мирные переговоры между конфликтующими сторонами.