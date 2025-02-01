У січні війська рф здійснила 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар по Києву: загинули 5 людей
Київ • УНН
У січні росія здійснила 13 атак дронами та один ракетний удар по Києву, внаслідок чого загинуло 5 людей. Ворожі удари пошкодили об'єкти у всіх районах міста, а також надійшло 940 повідомлень про замінування.
Упродовж січня російські війська 13 разів атакували Київ дронами-камікадзе та завдали одного ракетного удару, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 7 осіб дістали поранення. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.
На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 – отримали поранення
Зазначається, що ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:
- Дарницький – 3 рази;
- Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський – по 2 рази;
- Дніпровський, Святошинський, Шевченківський – по 1 разу.
Окрім ракетних та дронових атак, ворог намагається дестабілізувати місто іншими методами. Лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність,
У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті 30.01.25, 21:20 • 65903 перегляди