У січні війська рф здійснила 13 атак дронами-камікадзе та один ракетний удар по Києву: загинули 5 людей

Упродовж січня російські війська 13 разів атакували Київ дронами-камікадзе та завдали одного ракетного удару, унаслідок чого загинуло 5 людей, ще 7 осіб дістали поранення. Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко, пише УНН.

На жаль, ці обстріли коштували життів мирних киян. За місяць від російських атак та падіння уламків загинуло 5 людей, ще 7 – отримали поранення - йдетьсяч в повідомленні.

Зазначається, що ворожі удари завдали руйнувань майже в усіх районах міста:

Дарницький – 3 рази;

Голосіївський, Деснянський, Печерський, Солом’янський – по 2 рази;

Дніпровський, Святошинський, Шевченківський – по 1 разу.

Окрім ракетних та дронових атак, ворог намагається дестабілізувати місто іншими методами. Лише у січні Київ отримав 940 повідомлень про замінування, з яких 785 – за один день. Це чергова спроба посіяти паніку, паралізувати місто. Але відповідь має бути одна – ще більша згуртованість та ефективність, - наголосив начальник КМВА.

У столиці про хвилину мовчання оголошуватимуть у громадському транспорті