В январе войска рф осуществила 13 атак дронами-камикадзе и один ракетный удар по Киеву: погибли 5 человек

В течение января российские войска 13 раз атаковали Киев дронами-камикадзе и нанесли один ракетный удар, в результате чего погибли 5 человек, еще 7 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.

К сожалению, эти обстрелы стоили жизней мирных киевлян. За месяц от российских атак и падения обломков погибло 5 человек, еще 7 - получили ранения

Отмечается, что вражеские удары нанесли разрушения почти во всех районах города:

Кроме ракетных и дроновых атак, враг пытается дестабилизировать город другими методами. Только в январе Киев получил 940 сообщений о заминировании, из которых 785 - за один день. Это очередная попытка посеять панику, парализовать город. Но ответ должен быть один - еще большая сплоченность и эффективность,