В январе войска рф осуществила 13 атак дронами-камикадзе и один ракетный удар по Киеву: погибли 5 человек
Киев • УНН
В январе россия осуществила 13 атак дронами и один ракетный удар по Киеву, в результате чего погибли 5 человек. Вражеские удары повредили объекты во всех районах города, а также поступило 940 сообщений о заминировании.
В течение января российские войска 13 раз атаковали Киев дронами-камикадзе и нанесли один ракетный удар, в результате чего погибли 5 человек, еще 7 человек получили ранения. Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко, пишет УНН.
К сожалению, эти обстрелы стоили жизней мирных киевлян. За месяц от российских атак и падения обломков погибло 5 человек, еще 7 - получили ранения
Отмечается, что вражеские удары нанесли разрушения почти во всех районах города:
- Дарницкий - 3 раза;
- Голосеевский, Деснянский, Печерский, Соломенский - по 2 раза;
- Днепровский, Святошинский, Шевченковский - по 1 разу.
Кроме ракетных и дроновых атак, враг пытается дестабилизировать город другими методами. Только в январе Киев получил 940 сообщений о заминировании, из которых 785 - за один день. Это очередная попытка посеять панику, парализовать город. Но ответ должен быть один - еще большая сплоченность и эффективность,
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