У січні до держбюджету надійшло майже 55 млрд грн

"За оперативною інформацією Державної казначейської служби України, доходи Державного бюджету становили 54,5 млрд грн. Залишок на ЄКР на 1 лютого становив 11,9 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, минулого місяця було відшкодовано рекордну суму ПДВ у 19,7 млрд грн, з яких 8,7 млрд – за декларацією листопада. Такі обсяги відшкодування разом із скороченням імпорту призвели до того, що податкові надходження до загального фонду держбюджету були нижчі за планові.

У січні загальна сума надходжень до бюджету від митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації становила 3,1 млрд грн.

Заплановані на січень запозичення під гарантії Світового банку у сумі 17,6 млрд грн було перенесено на лютий. Для забезпечення фінансування Державного бюджету Міністерство фінансів замістило джерело зовнішніх запозичень внутрішніми.

В цілому у січні Мінфін розмістив облігацій внутрішньої державної позики на суму еквівалентну 41,7 млрд грн (з яких ОВДП в національні валюті у сумі 24,4 млрд грн, ОВДП в іноземній валюті: 587,4 млн дол. США та 33,3 млн євро).

Як повідомляв УНН, Держбюджет-2018 зведено з дефіцитом 183,6 млн грн.



