В январе в госбюджет поступило почти 55 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. За первый месяц 2019 доходы государственного бюджета составили 54,5 млрд грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.
"По оперативной информации Государственной казначейской службы Украины, доходы государственного бюджета составили 54,5 млрд грн. Остаток на ЕКС на 1 февраля составил 11,9 млрд грн", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, в прошлом месяце было возмещено рекордную сумму НДС в 19,7 млрд грн, из которых 8,7 млрд - по декларации ноября. Такие объемы возмещения вместе с сокращением импорта привели к тому, что налоговые поступления в общий фонд госбюджета были ниже плановых.
В январе общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составляла 3,1 млрд грн.
Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн было перенесено на февраль. Для обеспечения финансирования Государственного бюджета Министерство финансов заместило источник внешних заимствований внутренними.
В целом в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн (из которых ОВГЗ в национальной валюте в сумме 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долл. США и 33,3 млн евро).
Как сообщал УНН, Госбюджет-2018 сведен с дефицитом 183,6 грн.