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У Швейцарії відновить роботу найстаріший атомний реактор у світі

У Швейцарії відновить роботу найстаріший атомний реактор у світі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Швейцарії найстаріша атомна електростанція в світі Бецнау-I в кінці березня почне працювати на повну потужність після тривалого ремонту. Про це повідомляє The Local, передає УНН.

Компанія Axpo, яка управляє заводом, буде поступово повертатися до роботи, під час запуску буде проведена перевірка безпеки.

Детальні дослідження підтвердили наявність вкраплення оксиду алюмінію в реакторі. У березні 2015 року на АЕС було виявлено проблеми з тиском. Згідно із заявою Ахро, на оновлення об'єкта було витрачено близько 2,5 млрд франків. Тепер очікується, що реактор буде працювати до 2030 року.

Бецнау-I на даний момент є предметом судової справи в Федеральному адміністративному суді Швейцарії. Екологічні групи і місцеві жителі звинувачують атомного регулятора Ensi в тому, що він видав неправдивий сертифікат про відповідність систем захисту реактора від землетрусу, щоб підтримати його роботу.

Нагадаємо, НАК "Енергоатом" і Holtec International (США) підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у використанні малих модульних реакторів SMR-160 в Україні.

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