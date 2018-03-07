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В Швейцарии возобновит работу самый старый атомный реактор в мире

В Швейцарии возобновит работу самый старый атомный реактор в мире

Киев  •  УНН

 • 10593 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. В Швейцарии самая старая атомная электростанция в мире Бецнау-I в конце марта начнет работать на полную мощность после длительного ремонта. Об этом сообщает The Local, передает УНН.

Компания Axpo, которая управляет заводом, будет постепенно возвращаться к работе, во время запуска будет проведена проверка безопасности.

Детальные исследования подтвердили наличие вкрапления оксида алюминия в реакторе. В марте 2015 года на АЭС были обнаружены проблемы с давлением. Согласно заявлению Ахро, на обновление объекта было потрачено около 2,5 млрд франков. Теперь ожидается, что реактор будет работать до 2030 года.

Бецнау-I на данный момент является предметом судебного дела в Федеральном административном суде Швейцарии. Экологические группы и местные жители обвиняют атомного регулятора Ensi в том, что он выдал ложный сертификат о соответствии систем защиты реактора от землетрясения, чтобы поддержать его работу.

Напомним, НАК "Энергоатом" и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.

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