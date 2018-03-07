В Швейцарии возобновит работу самый старый атомный реактор в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Швейцарии самая старая атомная электростанция в мире Бецнау-I в конце марта начнет работать на полную мощность после длительного ремонта. Об этом сообщает The Local, передает УНН.
Компания Axpo, которая управляет заводом, будет постепенно возвращаться к работе, во время запуска будет проведена проверка безопасности.
Детальные исследования подтвердили наличие вкрапления оксида алюминия в реакторе. В марте 2015 года на АЭС были обнаружены проблемы с давлением. Согласно заявлению Ахро, на обновление объекта было потрачено около 2,5 млрд франков. Теперь ожидается, что реактор будет работать до 2030 года.
Бецнау-I на данный момент является предметом судебного дела в Федеральном административном суде Швейцарии. Экологические группы и местные жители обвиняют атомного регулятора Ensi в том, что он выдал ложный сертификат о соответствии систем защиты реактора от землетрясения, чтобы поддержать его работу.
Напомним, НАК "Энергоатом" и Holtec International (США) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 в Украине.