У "Шальке" спростували можливий перехід Коноплянки до "Шахтаря"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Спортивний директор "Шальке" Аксель Шустер заявив, що гельзенкірхенський клуб не має наміру відпускати українського вінгера Євгена Коноплянку, повідомляє УНН з посиланням на Bild.
"Ми не відмовимося від Коноплянки", - наголосив Шустер.
Примітно, що раніше Bild опублікував інформацію щодо можливого переходу Коноплянки до стану "Шахтаря" через можливий перехід до "кобальтових" по орендному контракту гравця "Ювентуса" Марко П'яци.
Зауважимо, що "гірники" розглядали варіант із Коноплянкою у випадку продажу в зимове трансферне вікно Бернарда.
Додамо також, в активі футболіста збірної України 18 проведених поєдинків у нинішньому сезоні при 3 голах і 4 результативних передачах.
Нагадаємо, Коноплянка наздогнав Ярмоленка в рейтингу гравців Бундесліги.