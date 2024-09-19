У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% - НБУ
Київ • УНН
Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про зростання споживчої інфляції до 7,5% у річному вимірі в серпні. Це відповідає прогнозам НБУ, а фундаментальний ціновий тиск також посилився.
У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% у річному вимірі, що відповідає прогнозам Національного банку. Фундаментальний ціновий тиск також посилився. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.
Упродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася. У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, що було близьким до липневого прогнозу НБУ
За словами голови НБУ, фундаментальний ціновий тиск, визначений рівнем базової інфляції, також зростав і досяг 6,5% р/р.
Збільшення споживчих цін було спричинене погіршенням цьогорічних урожаїв, зростанням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці, а також впливом ослаблення курсу гривні в попередні місяці.
Водночас інфляційні очікування залишалися досить стабільними.
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Сьогодні, 19 вересня Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на 13%.