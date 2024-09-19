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У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% - НБУ

У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% - НБУ

Київ • УНН

 • 12522 перегляди

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив про зростання споживчої інфляції до 7,5% у річному вимірі в серпні. Це відповідає прогнозам НБУ, а фундаментальний ціновий тиск також посилився.

У серпні споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% у річному вимірі, що відповідає прогнозам Національного банку. Фундаментальний ціновий тиск також посилився. Про це розповів голова Національного банку Андрій Пишний, передає УНН.

Упродовж останніх місяців інфляція очікувано пришвидшилася. У серпні споживча інфляція зросла до 7,5% у річному вимірі, що було близьким до липневого прогнозу НБУ

- сказав Пишний.

За словами голови НБУ, фундаментальний ціновий тиск, визначений рівнем базової інфляції, також зростав і досяг 6,5% р/р. 

Збільшення споживчих цін було спричинене погіршенням цьогорічних урожаїв, зростанням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці, а також впливом ослаблення курсу гривні в попередні місяці. 

Водночас інфляційні очікування залишалися досить стабільними.

Нагадаємо

Сьогодні, 19 вересня Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на 13%.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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