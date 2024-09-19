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В августе потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% - НБУ

В августе потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% - НБУ

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:32  •  8476 просмотра

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Глава НБУ Андрей Пышный сообщил о росте потребительской инфляции до 7,5% в годовом измерении в августе. Это соответствует прогнозам НБУ, а фундаментальное ценовое давление также усилилось.

В августе потребительская инфляция в Украине выросла до 7,5% в годовом измерении, что соответствует прогнозам Национального банка. Фундаментальное ценовое давление также усилилось. Об этом рассказал глава Национального банка Андрей Пышный, передает УНН.

В течение последних месяцев инфляция ожидаемо ускорилась. В августе потребительская инфляция выросла до 7,5% в годовом измерении, что было близко к июльскому прогнозу НБУ

- сказал Пышный.

По словам главы НБУ, фундаментальное ценовое давление, определенное уровнем базовой инфляции, также росло и достигло 6,5% г/г. 

Увеличение потребительских цен было вызвано ухудшением нынешних урожаев, ростом расходов бизнеса на продовольственное сырье, энергию и оплату труда, а также влиянием ослабления курса гривны в предыдущие месяцы. 

В то же время инфляционные ожидания оставались достаточно стабильными.

Напомним,

Сегодня, 19 сентября Национальный банк Украины решил сохранить учетную ставку на 13%.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Экономика
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