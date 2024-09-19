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НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%

НБУ зберіг облікову ставку на рівні 13%

Київ • УНН

 • 12987 перегляди

Національний банк України вирішив залишити облікову ставку незмінною на рівні 13%. Це рішення має сприяти поверненню інфляції до цілі 5% та підтримати стійкість валютного ринку.

Національний банк України вирішив зберегти облікову ставку на 13%, повідомили в НБУ у четвер, передає УНН.

Деталі

"Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% з 25 липня 2024 року" - йдеться у повідомленні.

Регулятор зазначає, що це рішення сприятиме поступовому поверненню інфляції до цілі 5% у наступні роки та підтримає стійкість валютного ринку.

Нагадаємо

У липні 2024 року Нацбанк також вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, посилаючись на те, що це рішення забезпечить стійкість на валютному ринку. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Економіка
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