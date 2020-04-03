У Сербії запровадили комендантську годину від суботи до понеділка

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів Сербії запровадив комендантську годину від 13-ї години у суботу до 5-ї години ранку у понеділок. Про це на надзвичайній конференції для преси заявив президент країни Александар Вучич, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.