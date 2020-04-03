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У Сербії запровадили комендантську годину від суботи до понеділка

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів Сербії запровадив комендантську годину від 13-ї години у суботу до 5-ї години ранку у понеділок. Про це на надзвичайній конференції для преси заявив президент країни Александар Вучич, повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що єдиним винятком є пенсіонери, для котрих магазини продовольчих товарів будуть відкриті у неділю від 4-ї до 7-ї години ранку.

Глава держави додав, що згідно з рішенням уряду у громадських місцях можуть разом перебувати лише дві особи. Він спростував повідомлення, що в лікарнях немає достатніх кількостей ліків, масок та інших засобів для захисту лікарів й хворих.

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В Сербії станом на 2 квітня зафіксували 1117 випадків захворювання на COVID-19, померла 31 людина. Від коронавірусного захворювання вмирають переважно люди старші від 60 років. Серед померлих є владика Сербської православної церкви, котрий не дотримувався правила ізоляції, та колишній міністр охорони здоровʼя країни.

Станом на 23:00 2 квітня кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом перевищила 1 мільйон. Від COVID-19 померли 51 489 людей, одужали майже 209 тисяч.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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