В Сербии ввели комендантский час с субботы до понедельника

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86710 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100638 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102029 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110186 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99364 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104582 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106467 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130414 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Сербии ввели комендантский час с субботы до понедельника

В Сербии ввели комендантский час с субботы до понедельника

Киев  •  УНН

 • 12785 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13 часов в субботу до 5 часов утра в понедельник. Об этом на чрезвычайной конференции для прессы заявил президент страны Александар Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что единственным исключением являются пенсионеры, для которых магазины продовольственных товаров будут открыты в воскресенье от 4 до 7 часов утра.

Глава государства добавил, что согласно решению правительства в общественных местах могут вместе находиться только два человека. Он опроверг, что в больницах нет достаточного количества лекарств, масок и других средств для защиты врачей и больных.

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В Сербии состоянию на 2 апреля зафиксировали 1117 случаев заболевания COVID-19, умер 31 человек. От коронавирусного заболевания умирают преимущественно люди старше 60 лет. Среди умерших есть владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал правила изоляции, и бывший министр здравоохранения страны.

По состоянию на 23:00 2 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысила 1 млн человек. От COVID-19 умерли 51 489 человек выздоровели почти 209 тыс.

Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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