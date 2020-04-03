В Сербии ввели комендантский час с субботы до понедельника

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13 часов в субботу до 5 часов утра в понедельник. Об этом на чрезвычайной конференции для прессы заявил президент страны Александар Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.