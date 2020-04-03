В Сербии ввели комендантский час с субботы до понедельника
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Сербии ввел комендантский час с 13 часов в субботу до 5 часов утра в понедельник. Об этом на чрезвычайной конференции для прессы заявил президент страны Александар Вучич, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что единственным исключением являются пенсионеры, для которых магазины продовольственных товаров будут открыты в воскресенье от 4 до 7 часов утра.
Глава государства добавил, что согласно решению правительства в общественных местах могут вместе находиться только два человека. Он опроверг, что в больницах нет достаточного количества лекарств, масок и других средств для защиты врачей и больных.
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В Сербии состоянию на 2 апреля зафиксировали 1117 случаев заболевания COVID-19, умер 31 человек. От коронавирусного заболевания умирают преимущественно люди старше 60 лет. Среди умерших есть владыка Сербской православной церкви, который не соблюдал правила изоляции, и бывший министр здравоохранения страны.
По состоянию на 23:00 2 апреля количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом превысила 1 млн человек. От COVID-19 умерли 51 489 человек выздоровели почти 209 тыс.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.