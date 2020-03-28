У Сербії винесли перші кримінальні вироки за порушення правил карантину

“Вироки — від двох до трьох років позбавлення волі — були вперше в Сербії винесені за допомогою відеозв’язку, щоб захистити учасників від можливого зараження”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, в місті Димитровграді суд виніс максимальний трирічний вирок, підтвердили виданню в Міністерстві юстиції Сербії.

Іще двох засудили до двох і двох з половиною років у місті Пожареваці. Як повідомила виданню речниця суду, суддя Драґана Євремович-Тодорович, обох обвинуватили в кримінальному правопорушенні недотримання приписів у галузі охорони здоров’я.

За її словами, ці двоє, які повернулися до Сербії з Угорщини попередніми днями, порушили вказівку дотримуватися 14-денної самоізоляції і тим самим “створили загрозу здоров’ю людей, бо могли спричинити розповсюдження інфекційного захворювання”, — пише видання.

Нову відеопроцедуру для порушників самоізоляції Міністерство юстиції Сербії запровадило 26 березня. Первісні вироки, винесені таким чином, не є остаточними, але до повноцінного судового процесу відповідачі залишаються у слідчих ізоляторах.

Наразі в Сербії затримані за підозрою в порушенні надзвичайних норм у галузі охорони здоров’я 111 осіб. Вони перебувають за ґратами в трьох містах — Пироті, Вршаці й Пожареваці.

Серед таких надзвичайних заходів — заборона виходити з дому особам у віці понад 65 років чи 12-годинна нічна заборона на вихід із дому для всіх, за дотриманням якої стежить поліція.

На цей час у Сербії повідомляють про 457 випадків коронавірусного захворювання і вісім померлих.

Нагадаємо, станом на вечір 27 березня в Україні підтверджено 310 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 130 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

В ніч на 27 березня Сполучені Штати випередили Китай та Італію за кількістю хворих на COVID-19.

У свою чергу, Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.