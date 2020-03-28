В Сербии вынесли первые уголовные приговоры за нарушение правил карантина

“Приговоры — от двух до трех лет лишения свободы — были впервые в Сербии вынесены с помощью видеосвязи, чтобы защитить участников от возможного заражения”, — говорится в сообщении.

В частности, в городе Димитровграде суд вынес максимальный трехлетний приговор, подтвердили изданию в Министерстве юстиции Сербии.

Еще двух приговорили к двум и двум с половиной годам в городе Пожареваце. Как сообщила изданию пресс-секретарь суда, судья Драган Евремович-Тодорович, обоих обвинили в уголовном правонарушении несоблюдение предписаний в области здравоохранения.

По ее словам, эти двое, которые вернулись в Сербию из Венгрии предыдущими днями, нарушили указание соблюдать режим 14-дневной самоизоляции и тем самым “создали угрозу здоровью людей, потому что могли повлечь распространение инфекционного заболевания”, — пишет издание.

Новую видеопроцедуру для нарушителей самоизоляции Министерство юстиции Сербии ввело 26 марта. Первобытные приговоры, вынесенные таким образом, не являются окончательными, но к полноценному судебному процессу ответчики остаются в следственных изоляторах.

Сейчас в Сербии задержаны по подозрению в нарушении чрезвычайных норм в области здравоохранения 111 человек. Они находятся за решеткой в трех городах — Пирот, Вршац и Пожареваце.

Среди таких чрезвычайных мер — запрет выходить из дома лицам в возрасте 65 лет или 12-часовой ночной запрет на выход из дома для всех, за соблюдением чего следит полиция.

В настоящее время в Сербии сообщают о 457 случаев Коронавирусная заболевания и восемь умерших.

Напомним, по состоянию на вечер 27 марта в Украине подтверждено 310 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

В ночь на 27 марта Соединенные Штаты опередили Китай и Италию по количеству больных COVID-19.

В свою очередь, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.