У Сенаті США заявили про намір викликати Мюллера дати свідчення
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Сенатор-республіканець з Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив в неділю, що погодиться на прохання демократів викликати колишнього спецпрокурора Мюллера, який розслідував справу втручання Росії в американські вибори, дати свідчення в Сенаті. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.
“Демократи в Сенатському юридичному комітеті раніше просили, щоб пан Мюллер дав свідчення щодо його розслідування. Цей запит буде задоволено”, — заявив Грем.
Заява Грема прозвучала після того, як колишній спецпрокурор Мюллер опублікував у виданні Washington Post статтю, в якій захистив висновки своєї команди щодо колишнього радника президента Трампа Роджера Стоуна після того, як Трамп пом'якшив покарання, призначене йому у судовому порядку.
Стоун “залишається засудженим злочинцем, і це правильно”, — написав Мюллер.
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Він додав, що відчуває необхідність “відповісти як на більш загальні твердження про те, що наше розслідування було нелегітимним, а наша мотивація неправомірною, так і на конкретні твердження, що Роджер Стоун став жертвою нашого офісу. Стоун був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений за те, що він вчинив федеральні злочини”.
Грем згадав статтю у Washington Post, заявивши, що Мюллер “очевидно ... бажає, а також здатний захищати” своє розслідування.
Демократи відновили свої заклики викликати Мюллера для дачі свідчень після того, як юридичний комітет проголосував за надання Грему більш широких повноважень викликати свідків та вимагати надання документів у рамках його розслідування роботи Мюллера та його команди.