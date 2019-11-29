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У СБУ підтвердили, що в Укргазвидобуванні проводять обшуки

У СБУ підтвердили, що в Укргазвидобуванні проводять обшуки

Київ • УНН

 • 17430 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Службі безпеки України підтвердили інформацію про проведення слідчих дій в АТ “Укргазвидобування”. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі СБУ.

“Сьогодні Національна поліція спільно з СБУ проводила слідчі дії... Деталі будуть відомі по їх завершенню, слідчі дії тривають”, — сказали в пресслужбі.

Нагадаємо, АТ “Укргазвидобування” повідомило про те, що зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України.

Як зазначав УНН, АТ “Укргазвидобування” повідомляло раніше про те, що 11 вересня 2019 року в апараті управління АТ “Укргазвидобування” та ГПУ “Полтавагазвидобування” здійснюються обшуки працівниками ГПУ, ДБР, СБУ.

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