В "Укргазвидобуванні" відбувається обшук
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. АТ “Укргазвидобування” повідомляє про те, що станом на ранок 11 вересня 2019 р. в апараті управління АТ “Укргазвидобування” та ГПУ “Полтавагазвидобування” здійснюються обшуки працівниками ГПУ, ДБР, СБУ, пише УНН з посиланням на пресслужбу акціонерного товариства.
“АТ „Укргазвидобування“ повідомляє про те, що станом на ранок 11 вересня 2019 р. в апараті управління АТ „Укргазвидобування“ та ГПУ „Полтавагазвидобування“ здійснюються обшуки органами Генеральної прокуратури України, Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України”, — вказано у повідомленні пресслужби.
“Зі свого боку Укргазвидобування співпрацює з представниками правоохоронних органів та надає всю необхідну документацію”, — додали у акціонерному товаристві.
Як писав УНН раніше, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”.