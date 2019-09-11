В "Укргаздобыче" происходит обыск
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. АО “Укргаздобыча” сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО “Укргаздобыча” и ГПУ “Полтавагаздобыча” осуществляются обыски работниками ГПУ, ГБР, СБУ, пишет УНН со ссылкой на пресс служба акционерного общества.
“АО „Укргаздобыча“ сообщает о том, что по состоянию на утро 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО „Укргаздобыча“ и ГПУ „Полтавагаздобыча“ осуществляются обыски органами Генеральной прокуратуры Украины, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины”, — указано в сообщении прессслужбы.
“Со своей стороны Укргаздобыча сотрудничает с представителями правоохранительных органов и предоставляет всю необходимую документацию”, — добавили в акционерном обществе.
Как писал УНН ранее, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемого “газового схемы” в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ОАО “Укргаздобыча”.