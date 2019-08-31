НАБУ і САП завершили слідство щодо фігурантки "газової справи"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою однієї з учасниць так званої “газової схеми” у розкраданні коштів під час видобування і продажу газу за договорами спільної діяльності з ПАТ “Укргазвидобування”. 30 серпня 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду“, - йдеться в повідомленні.
Також вказано, що дії підозрюваної кваліфікують за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.
Нагадаємо, що, за версією слідства, народний депутат попереднього скликання Олександр Онищенко є засновником та керівником злочинної організації, учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації природного газу. Внаслідок таких дій ПАТ “Укргазвидобування” (100% акцій належать державній НАК “Нафтогаз України”) спричинено збитки в сумі більш ніж 740 млн грн.
Загалом слідство встановило причетність до участі у “газовій схемі” 29 осіб. З-поміж них — двоє близьких людей, які виконували роль співорганізаторів, решта — працівники ПАТ “Укргазвидобування”, юрист, фінансисти, керівники компаній тощо.