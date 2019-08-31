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6 марта, 17:12 • 124240 просмотра

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НАБУ и САП завершили следствие в отношении фигурантки "газового дела"

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению одной из участниц так называемой "газовой схемы" в хищении средств при добыче и продаже газа по договорам совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". 30 августа 2019 года подозреваемой и ее защитникам открыты материалы следствия для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд", - говорится в сообщении.

Также указано, что действия подозреваемой квалифицируются по ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Напомним, что, по версии следствия, народный депутат предыдущего созыва Александр Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016-го противоправно завладели более 1,6 млрд грн от реализации природного газа. В результате таких действий ПАО "Укргаздобыча" (100% акций принадлежат государственной НАК "Нафтогаз Украины") нанесен ущерб в сумме более 740 млн грн.

В общем следствие установило причастность к участию в "газовой схеме" 29 человек. Среди них - двое близких людей, которые выполняли роль организаторов, остальные - работники ПАО "Укргаздобыча", юрист, финансисты, руководители компаний и др.

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