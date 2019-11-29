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В Укргазвидобуванні відбувся обшук

В Укргазвидобуванні відбувся обшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. АТ “Укргазвидобування” повідомило про те, що зранку 29 листопада 2019 року в апараті управління компанії відбувся обшук органами Національної поліції та Служби безпеки України. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укргазвидобування.

“Під час обшуку було вилучено комп’ютерну техніку, не зважаю чи на те, що ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався”, — вказано у повідомленні.

У пресслужбі також додали, що: “Зі свого боку, Укргазвидобування співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію”.

Як зазначав УНН, АТ “Укргазвидобування” повідомляло раніше про те, що 11 вересня 2019 року в апараті управління АТ “Укргазвидобування” та ГПУ “Полтавагазвидобування” здійснюються обшуки працівниками ГПУ, ДБР, СБУ.

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