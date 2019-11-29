В Укргаздобыче прошел обыск

“Во время обыска было изъято компьютерную технику, не обращаю внимания или на то, что постановлением разрешение на изъятие такой техники не предоставлялось”, — указано в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что: “Со своей стороны, Укргаздобыча сотрудничало с представителями правоохранительных органов и предоставляло всю необходимую документацию”.

Как отмечал УНН, АО “Укргаздобыча” сообщало ранее о том, что 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО “Укргаздобыча” и ГПУ “Полтавагаздобыча” осуществляются обыски работниками ГПУ, ГБР, СБУ.