В СБУ подтвердили, что в Укргаздобыче проводят обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Службе безопасности Украины подтвердили информацию о проведении следственных действий в АО "Укргаздобыча". Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
"Сегодня Национальная полиция совместно с СБУ проводила следственные действия ... Детали будут известны по их завершению, следственные действия продолжаются", - сказали в пресс-службе.
Напомним, АО "Укргаздобыча" сообщило о том, что утром 29 ноября 2019 года в аппарате управления компании прошел обыск органами Национальной полиции и Службы безопасности Украины.
Как отмечал УНН, АО "Укргаздобыча" сообщало ранее о том, что 11 сентября 2019 года в аппарате управления АО "Укргаздобыча" и ГПУ "Полтавагаздобыча" осуществляются обыски работниками ГПУ, ГБР, СБУ.