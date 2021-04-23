У Румунії відбулась зустріч "п'ятикутника" глав МЗС: чому це важливо для України

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні в Бухаресті відбулася зустріч трьох міністрів закордонних справ східного флангу НАТО - Румунії, Польщі і Туреччини, з їх партнерами з Грузії та України. Сторони приділили особливу увагу питанню безпеки в світлі недавньої російської ескалації на кордоні з Україною. Про що вдалося домовитися дипломатам, пише УНН.

Основні теми

Як зазначив перед початком переговорів глава МЗС приймаючої сторони Богдан Ауреску, Грузія та Україна є партнерами НАТО з розширеними можливостями, і на сьогодні є багато способів, якими партнери НАТО можуть поліпшити оперативне співробітництво з цими країнами в галузі безпеки. Також дипломат згадав і про недавнє нарощування російських військ поблизу українського кордону.

"Я думаю, нарощування російських сил впливає не тільки на Україну і Грузію, а й на весь Чорноморський регіон і на всю євроатлантичну безпеку, частиною якої є цей важливий регіон. Ми будемо раді підтвердити сьогодні нашу рішучу підтримку європейських та євроатлантичних прагнень як України, так і Грузії, а також підтримку вашого суверенітету і територіальної цілісності", - запевнив він.

Як пізніше уточнили в міністерстві закордонних справ Польщі, на зустрічі сторони обговорили ситуацію з безпекою на Східному фланзі Альянсу і перспективи відносин Грузії і України з НАТО.

Глава турецької дипломатії Мевлют Чавушоглу ж виділив три ключові теми діалогу: мир і деескалацію наростаючої напруженості в Чорному морі; важливість дипломатії та діалогу; підтримку територіальної цілісності і суверенітету Грузії і України.

Основні сигнали

За підсумками зустрічі глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "країни Східного флангу НАТО підтримують Україну та її євроатлантичні прагнення".

Про те ж свідчить заява польських дипломатів, причому цитата Кулеби повторюється дослівно.

Виступаючи із заявою для ЗМІ після сьогоднішньої зустрічі, Ауреску, кажучи про недавню напруженість, викликану масовим розгортанням російських військ біля українського кордону, зазначив, що після заяви Москви про виведення своїх військ аж ніяк не скасовує необхідність для дійових осіб в регіоні продовжувати аналіз причин, які привели до цієї вкрай напруженої ситуації.

"Вчорашнє оголошення про виведення російських військ, яке є кроком у правильному напрямку, не скасовує необхідності продовжувати аналіз причин цієї дуже напруженої ситуації, визначати заходи щодо деескалації та уникати подібних ситуацій в майбутньому", - сказав міністр.

За його словами, міністри також наголосили на важливості подальшого зміцнення позицій союзників по стримуванню і обороні на східному фланзі, особливо в світлі подій в галузі безпеки в Чорноморському регіоні в світлі поступової консолідації в останні роки російської військової присутності в регіоні.

Доповнення

Перше засідання в трикутника Польща-Румунія-Туреччина відбулося в травні 2012 року на полях саміту НАТО в Чикаго на рівні заступників глав зовнішньополітичних відомств. Ініціатива створення цього тристороннього формату належить Румунії.

На рівні міністрів закордонних справ формат збирається щорічно з 2016 року.

Відзначимо, Україна в цей раз вперше бере участь у міністерській зустрічі трикутника. Така подія є важливою на тлі зростаючої ескалації, але ще більш важливою у зв'язку з майбутнім самітом НАТО, який також став темою обговорення міністрів.

Це буде перший саміт НАТО за участі нового президента США Джо Байдена, а також саміт, на якому Україна очікує почути від країн-членів сигнал підтримки в питанні надання Плану дій щодо членства в Альянсі.

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