В Румынии прошла встреча “пятиугольника” глав МИД: почему это важно для Украины

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 68169 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 128226 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 183543 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 185558 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 270339 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 312894 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 156856 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142877 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 268191 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126284 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 189341 просмотра
Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

3 марта, 08:22 • 168879 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 208166 просмотра
Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского

3 марта, 09:06 • 102419 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 176872 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 312893 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 268190 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 424105 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 390139 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 373589 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 50224 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 176872 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 208166 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 189341 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 270335 просмотра
Актуальное
В Румынии прошла встреча “пятиугольника” глав МИД: почему это важно для Украины

В Румынии прошла встреча “пятиугольника” глав МИД: почему это важно для Украины

Киев  •  УНН

 • 20549 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в Бухаресте прошла встреча трех министров иностранных дел восточного фланга НАТО — Румынии, Польши и Турции, с их партнерами из Грузии и Украины. Стороны уделили особое внимание вопросу безопастности в свете недавней российской эскалации на границе с Украиной. О чем удалось договорится дипломатам, пишет УНН.

Основные темы

Как отметил перед началом переговоров глава МИД принимающей стороны Богдан Ауреску, Грузия и Украина являются партнерами НАТО с расширенными возможностями, и на сегодня есть много способов, которыми партнеры НАТО могут улучшить оперативное сотрудничество с этими странами в области безопасности. Также дипломат упомянул и о недавнем наращивании российских войск вблизи украинской границы.

“Я думаю, наращивание российских сил влияет не только на Украину и Грузию, но и на весь Черноморский регион и на всю евроатлантическую безопасность, частью которой является этот важный регион. Мы будем рады подтвердить сегодня нашу решительную поддержку европейских и евроатлантических устремлений как Украины, так и Грузии, а также поддержку вашего суверенитета и территориальной целостности”, — заверил он.

Как позже уточнили в министерстве иностранных дел Польши, на встрече стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Восточном фланге Альянса и перспективы отношений Грузии и Украины с НАТО.

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу же выделил три ключевые темы диалога: мир и деэскалацию нарастающей напряженности в Черном море; важность дипломатии и диалога; поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины.

Основные сигналы

По итогам встречи глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что “страны Восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления”.

О том же свидетельствует заявление польских дипломатов, причем цитата Кулебы повторяется дословно.

Выступая с заявлением для СМИ после сегодняшней встречи, Ауреску, говоря о недавней напряженности, вызванной массовым развертыванием российских войск возля украинской границы, заявил что после заявления Москвы о выводе своих войск никоим образом не отменяет необходимость для действующих лиц в регионе продолжать анализ причин, которые привели к этой крайне напряженной ситуации.

“Вчерашнее объявление о выводе российских войск, которое является шагом в правильном направлении, не отменяет необходимости продолжать анализ причин этой очень напряженной ситуации, определять меры по деэскалации и избегать подобных ситуаций в будущем” , - сказал министр.

По его словам, министры также подчеркнули важность дальнейшего укрепления позиций союзников по сдерживанию и обороне на восточном фланге, особенно в свете событий в области безопасности в Черноморском регионе в свете постепенной консолидации в последние годы российского военного присутствия в регионе.

Дополнение

Первое заседание в треугольника Польша-Румыния-Турция состоялось в мае 2012 года на полях саммита НАТО в Чикаго на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Инициатива создания этого трехстороннего формата принадлежит Румынии.

На уровне министров иностранных дел формат собирается ежегодно с 2016 года.

Отметим, Украина в этот раз впервые участвует в министерской встрече треугольника. Такое событие важно на фоне растущей эскалации, но еще более важно в связи с предстоящим самитом НАТО, который также стал темой обсуждения министров.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена, а так же саммит, на котором Украина ожидает услышать от стран-членов сигнал поддержки в вопросе предоставления Плана действий по членству в Альянсе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы