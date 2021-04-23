В Румынии прошла встреча “пятиугольника” глав МИД: почему это важно для Украины

Основные темы

Как отметил перед началом переговоров глава МИД принимающей стороны Богдан Ауреску, Грузия и Украина являются партнерами НАТО с расширенными возможностями, и на сегодня есть много способов, которыми партнеры НАТО могут улучшить оперативное сотрудничество с этими странами в области безопасности. Также дипломат упомянул и о недавнем наращивании российских войск вблизи украинской границы.

“Я думаю, наращивание российских сил влияет не только на Украину и Грузию, но и на весь Черноморский регион и на всю евроатлантическую безопасность, частью которой является этот важный регион. Мы будем рады подтвердить сегодня нашу решительную поддержку европейских и евроатлантических устремлений как Украины, так и Грузии, а также поддержку вашего суверенитета и территориальной целостности”, — заверил он.

Как позже уточнили в министерстве иностранных дел Польши, на встрече стороны обсудили ситуацию с безопасностью на Восточном фланге Альянса и перспективы отношений Грузии и Украины с НАТО.

Глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу же выделил три ключевые темы диалога: мир и деэскалацию нарастающей напряженности в Черном море; важность дипломатии и диалога; поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины.

Основные сигналы

По итогам встречи глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что “страны Восточного фланга НАТО поддерживают Украину и ее евроатлантические стремления”.

О том же свидетельствует заявление польских дипломатов, причем цитата Кулебы повторяется дословно.

Выступая с заявлением для СМИ после сегодняшней встречи, Ауреску, говоря о недавней напряженности, вызванной массовым развертыванием российских войск возля украинской границы, заявил что после заявления Москвы о выводе своих войск никоим образом не отменяет необходимость для действующих лиц в регионе продолжать анализ причин, которые привели к этой крайне напряженной ситуации.

“Вчерашнее объявление о выводе российских войск, которое является шагом в правильном направлении, не отменяет необходимости продолжать анализ причин этой очень напряженной ситуации, определять меры по деэскалации и избегать подобных ситуаций в будущем” , - сказал министр.

По его словам, министры также подчеркнули важность дальнейшего укрепления позиций союзников по сдерживанию и обороне на восточном фланге, особенно в свете событий в области безопасности в Черноморском регионе в свете постепенной консолидации в последние годы российского военного присутствия в регионе.

Дополнение

Первое заседание в треугольника Польша-Румыния-Турция состоялось в мае 2012 года на полях саммита НАТО в Чикаго на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств. Инициатива создания этого трехстороннего формата принадлежит Румынии.

На уровне министров иностранных дел формат собирается ежегодно с 2016 года.

Отметим, Украина в этот раз впервые участвует в министерской встрече треугольника. Такое событие важно на фоне растущей эскалации, но еще более важно в связи с предстоящим самитом НАТО, который также стал темой обсуждения министров.

Это будет первый саммит НАТО с участием нового президента США Джо Байдена, а так же саммит, на котором Украина ожидает услышать от стран-членов сигнал поддержки в вопросе предоставления Плана действий по членству в Альянсе.