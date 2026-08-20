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Financial Times

У розвідці заявили, що кремль пропонує росіянам жити, вчитися і помирати в кредит

Київ • УНН

 • 164 перегляди

Навчання у провідних вишах РФ коштує до 2 млн рублів на рік. Розвідка заявила, що Кремль перекладає нестачу фінансування на студентів.

У розвідці заявили, що кремль пропонує росіянам жити, вчитися і помирати в кредит

Ректори трьох провідних московських вишів звернулися до абітурієнтів із закликом не боятися брати кредити на вищу освіту. Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки, замість визнати, що освіті бракує фінансування, кремлівські управлінці вирішили перекласти цей тягар на плечі студентів, передає УНН.

Ректори трьох провідних московських вишів "мфти", "мфюа" і "мгту" звернулися до абітурієнтів із закликом не боятися брати кредити на вищу освіту. Заява прозвучала не випадково: цьогорічна вступна кампанія до вишів рф обернулася скандалом, коли значна частина випускників шкіл із максимальними балами єдиного державного іспиту не змогла отримати бюджетні місця. Замість визнати, що освіті бракує фінансування, кремлівські управлінці вирішили перекласти цей тягар на плечі студентів 

- йдеться у повідомленні.

Війна проти України збіднила три чверті регіонів росії - розвідка07.08.26, 11:45 • 3796 переглядiв

Як відзначили у розвідці, на перший погляд ідея запозичена із західного досвіду. Наприклад у Канзаському університеті випускник справді може розрахуватися за освітній кредит зі своєї майбутньої зарплати без надмірних потрясінь. Але в російських реаліях механізм працює інакше. Навчання у провідних вишах рф уже коштує 1,5–2 млн рублів на рік без урахування харчування, проживання і транспорту. П'ять років такого навчання виливаються в суму, яку більшість випускників не зможуть повернути упродовж багатьох років, а то й десятиліть. Для порівняння: вакансії юристів без досвіду роботи навіть у москві пропонують 50–70 тис. рублів на місяць, медіанна пропозиція на ринку тримається на рівні 70–80 тис.

Фактично кремлівські ректори однією фразою підмінили поняття доступної освіти банківською заборгованістю. Це не поодинокий випадок: життя в кредит  останнім часом перетворилося на буденність для росіян. Зростання цін торкнулося навіть похоронної галузі, де великі підприємства пропонують розстрочку на поховання до 12 місяців. Виходить логічний, хоч і моторошний ланцюжок, який сьогодні пропонує росіянам кремль: закінчив школу – взяв кредит на навчання, а помер – знову в кредит, тепер уже на власні похорони. Єдиний спосіб, який кремль офіційно пропонує росіянину для виходу з цього боргового кола, це участь у війні проти України 

- резюмували у розвідці.

У розвідці заявили, що росія форсує створення "тіньового флоту" СПГ13.08.26, 15:52 • 5174 перегляди

Антоніна Туманова

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