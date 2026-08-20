В разведке заявили, что кремль предлагает россиянам жить, учиться и умирать в кредит
Киев • УНН
Обучение в ведущих вузах рф стоит до 2 млн рублей в год. Разведка заявила, что Кремль перекладывает нехватку финансирования на студентов.
Ректоры трех ведущих московских вузов обратились к абитуриентам с призывом не бояться брать кредиты на высшее образование. Как сообщили в Службе внешней разведки, вместо того чтобы признать, что образованию не хватает финансирования, кремлевские управленцы решили переложить это бремя на плечи студентов, передает УНН.
Ректоры трех ведущих московских вузов — «мфти», «мфюа» и «мгту» — обратились к абитуриентам с призывом не бояться брать кредиты на высшее образование. Заявление прозвучало не случайно: нынешняя вступительная кампания в вузы рф обернулась скандалом, когда значительная часть выпускников школ с максимальными баллами единого государственного экзамена не смогла получить бюджетные места. Вместо того чтобы признать, что образованию не хватает финансирования, кремлевские управленцы решили переложить это бремя на плечи студентов
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Как отметили в разведке, на первый взгляд идея заимствована из западного опыта. Например, в Канзасском университете выпускник действительно может выплатить образовательный кредит из своей будущей зарплаты без чрезмерных потрясений. Но в российских реалиях механизм работает иначе. Обучение в ведущих вузах рф уже стоит 1,5–2 млн рублей в год без учета питания, проживания и транспорта. Пять лет такого обучения выливаются в сумму, которую большинство выпускников не смогут вернуть в течение многих лет, а то и десятилетий. Для сравнения: вакансии для юристов без опыта работы даже в москве предлагают 50–70 тыс. рублей в месяц, медианное предложение на рынке держится на уровне 70–80 тыс.
Фактически кремлевские ректоры одной фразой подменили понятие доступного образования банковской задолженностью. Это не единичный случай: жизнь в кредит в последнее время превратилась в обыденность для россиян. Рост цен коснулся даже похоронной отрасли, где крупные предприятия предлагают рассрочку на похороны сроком до 12 месяцев. Получается логичная, хоть и жуткая цепочка, которую сегодня кремль предлагает россиянам: окончил школу — взял кредит на учебу, а умер — снова в кредит, теперь уже на собственные похороны. Единственный способ, который кремль официально предлагает россиянину для выхода из этого долгового круга, — участие в войне против Украины
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