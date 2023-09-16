У російському пітєрє масштабна пожежа: горить ТЦ

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“Двоповерховий торговий центр горить на вулиці Бухарестській в санкт-петербурзі”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, основна частина пожежі поширилася на території місцевого ресторану. За наявною інформацією, відвідувачів встигли евакуювати.

Проте причина виникнення пожежі не зазначається. Інформація щодо жертв також не надходила наразі.

Нагадаємо

У столиці рф біля парку московської сільськогосподарської академії ім. тімірязєва горять теплиці.