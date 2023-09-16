В российском питере масштабный пожар: горит ТЦ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В торговом центре питера, на россии, вспыхнул масштабный пожар. Посетителей эвакуировали, сообщают росСМИ, пишет УНН.
Цитата
“Двухэтажный торговый центр горит на улице Бухарестской в санкт-петербурге”, - говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, основная часть пожара распространилась на территории местного ресторана. По имеющейся информации, посетителей успели эвакуировать.
Однако причина возникновения пожара не указывается. Информация о жертвах также не поступала на данный момент.
Напомним
В столице рф возле парка московской сельскохозяйственной академии им. тимирязева горят теплицы.