У російській тулі “бавовна”: у частині міста зникло світло

Цитата

“Гучні вибухи у тулі. Після них у частині міста зникло світло. Двічі-тричі грюкнуло в пролетарському районі”, - йдеться у повідомленні.

Державна диспетчерська служба рф повідомляє про аварійну ситуацію, для усунення якої проблеми на місце подій виїхала аварійна бригада.

Доповнення

Журналісти Крим. Реалії опублікували знімок військового аеродрому в московській області, де, як стверджує українська розвідка, було пошкоджено російські літаки. Вони порівняли супутникові знімки за 18 та 19 вересня та зазначили, що два ушкоджених літака було переміщено.





