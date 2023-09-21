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У російській тулі “бавовна”: у частині міста зникло світло

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У російській тулі пролунали гучні вибухи, після яких у частині міста зникло світло. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.

Цитата 

“Гучні вибухи у тулі. Після них у частині міста зникло світло. Двічі-тричі грюкнуло в пролетарському районі”, - йдеться у повідомленні. 

Державна диспетчерська служба рф повідомляє про аварійну ситуацію, для усунення якої проблеми на місце подій виїхала аварійна бригада.

Доповнення

Журналісти Крим. Реалії опублікували знімок військового аеродрому в московській області, де, як стверджує українська розвідка, було пошкоджено російські літаки. Вони порівняли супутникові знімки за 18 та 19 вересня та зазначили, що два ушкоджених літака було переміщено.



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