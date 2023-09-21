З військового аеродрому московської області перемістили два пошкоджених літака - журналісти

Деталі

У Крим.Реалії порівняли знімок аеродрому «Чкаловський» із фото, яке ГУР показало, як знімок за 18 вересня. На знімку за 19 вересня видно, що з попереднього місця на аеродромі було переміщено два Ан-148. На місці залишився лише Іл-20.

Зазначається, що роздільна здатність супутникових знімків поки не дозволяє редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень.

Доповнення

У московській області, в росії, диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки і гелікоптер рф. Через пошкодження відновити їх швидко не вдасться. Зараз російскі спецслужби розшукують диверсантів.