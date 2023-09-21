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З військового аеродрому московської області перемістили два пошкоджених літака - журналісти

З військового аеродрому московської області перемістили два пошкоджених літака - журналісти

Київ • УНН

 • 205036 перегляди

КИЇВ. 21 вересня. УНН. Журналісти Крим. Реалії опублікували знімок військового аеродрому в московській області, де, як стверджує українська розвідка, було пошкоджено російські літаки. Вони порівняли супутникові знімки за 18 та 19 вересня та зазначили, що два ушкоджених літака було переміщено, пише УНН.

Деталі 

У Крим.Реалії порівняли знімок аеродрому «Чкаловський» із фото, яке ГУР показало, як знімок за 18 вересня. На знімку за 19 вересня видно, що з попереднього місця на аеродромі було переміщено два Ан-148. На місці залишився лише Іл-20.

Зазначається, що роздільна здатність супутникових знімків поки не дозволяє редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень.

Доповнення

У московській області, в росії, диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки і гелікоптер рф. Через пошкодження відновити їх швидко не вдасться. Зараз російскі спецслужби розшукують диверсантів.

Українські Національні Новини

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