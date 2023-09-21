З військового аеродрому московської області перемістили два пошкоджених літака - журналісти
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Журналісти Крим. Реалії опублікували знімок військового аеродрому в московській області, де, як стверджує українська розвідка, було пошкоджено російські літаки. Вони порівняли супутникові знімки за 18 та 19 вересня та зазначили, що два ушкоджених літака було переміщено, пише УНН.
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У Крим.Реалії порівняли знімок аеродрому «Чкаловський» із фото, яке ГУР показало, як знімок за 18 вересня. На знімку за 19 вересня видно, що з попереднього місця на аеродромі було переміщено два Ан-148. На місці залишився лише Іл-20.
Зазначається, що роздільна здатність супутникових знімків поки не дозволяє редакції підтвердити або визначити ступінь пошкоджень.
Доповнення
У московській області, в росії, диверсанти заклали вибухівку та підірвали два літаки і гелікоптер рф. Через пошкодження відновити їх швидко не вдасться. Зараз російскі спецслужби розшукують диверсантів.