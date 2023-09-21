С военного аэродрома московской области переместили два поврежденных самолета - журналисты

Детали

В Крым.Реалии сравнили снимок аэродрома «Чкаловский» с фото, которое ГУР показало, как снимок за 18 сентября. На снимке за 19 сентября видно, что с предыдущего места на аэродроме были перемещены два Ан-148. На месте остался только Ил-20.

Отмечается, что разрешение спутниковых снимков пока не позволяет редакции подтвердить или определить степень повреждений.

Дополнение

В московской области, в россии, диверсанты заложили взрывчатку и взорвали два самолета и вертолет рф. Из-за повреждений восстановить их быстро не удастся. Сейчас российские спецслужбы разыскивают диверсантов.