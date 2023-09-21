В российской туле "хлопок": в части города пропал свет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 сентября. УНН. В российской Туле прогремели громкие взрывы, после которых в части города пропал свет. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
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“Громкие взрывы в туле. После них в части города пропал свет. Дважды-трижды грохнуло в пролетарском районе”, - говорится в сообщении.
Государственная диспетчерская служба рф сообщает об аварийной ситуации, для устранения которой проблемы на место событий выехала аварийная бригада.
Дополнение
Журналисты Крым. Реалии опубликовали снимок военного аэродрома в московской области, где, как утверждает украинская разведка, были повреждены российские самолеты. Они сравнили спутниковые снимки за 18 и 19 сентября и отметили, что два поврежденных самолета были перемещены.