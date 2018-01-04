У Росії зареєстрували 65 кандидатів у президенти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Центральна виборча комісія повідомляє, що 4 січня прийняла документи від 65-го кандидата на участь у президентських виборах в Росії, які пройдуть 18 березня 2018 року, передає УНН з посиланням на ЦВК РФ.
Документи подав Андрій Яцун, висунувши свою кандидатуру в порядку самовисування.
Серед зареєстрованих кандидатів є і представники партій, і телеведучі, і дружина муфтія.
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Як зазначає видання “Грузія Онлайн”, така кількість висуванців зумовлена бажанням влади РФ підвищити явку на вибори.
Спочатку перед регіонами була поставлена задача забезпечити явку на вибори більше 70% виборців. Якщо з них близько 70% проголосує за Володимира Путіна, то буде заявлено про те, що фактично пройшов референдум про висловлення йому народної довіри.
“Зараз регіонам дана установка перетворити на свято день виборів — 18 березня: дату перенесли з квітня на березень, на день анексії Росією Криму”, — зазначає видання.
Багато політологів відзначають, що велика кількість претендентів, їх функціональна непідготовленість перетворює вибори президента в фарс.
Як повідомляв УНН, цього року Центрвиборчком Росії спостерігає рекордну кількість кандидатів у президенти.