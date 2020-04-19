У Росії за добу зафіксували ще понад 6 тис. випадків захворювання на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. За добу у Росії зафіксували ще 6060 випадків захворювання COVID-19, загальна кількість хворих зросла до понад 42 тисяч. Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на оперативний штаб РФ із моніторингу поширення коронавірусу, інформує УНН.
"За добу в Росії зафіксували ще 6060 випадків захворювання COVID-19, повідомляє оперативний штаб. Померли за минулу добу 48 осіб, видужали 234 людини. Всього до 19 квітня зареєстровано 42 853 випадки коронавірусу у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, Кремль через пандемію запровадив тимчасові заходи щодо становища іноземців на території РФ.