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У Росії за добу зафіксували ще понад 6 тис. випадків захворювання на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. За добу у Росії зафіксували ще 6060 випадків захворювання COVID-19, загальна кількість хворих зросла до понад 42 тисяч. Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на оперативний штаб РФ із моніторингу поширення коронавірусу, інформує УНН.

"За добу в Росії зафіксували ще 6060 випадків захворювання COVID-19, повідомляє оперативний штаб. Померли за минулу добу 48 осіб, видужали 234 людини. Всього до 19 квітня зареєстровано 42 853 випадки коронавірусу у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, Кремль через пандемію запровадив тимчасові заходи щодо становища іноземців на території РФ. 

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