Кремль через пандемію запровадив тимчасові заходи щодо становища іноземців на території РФ

"Призупинити на період з 15 березня по 15 червня 2020 року включно протягом строків тимчасового перебування, тимчасового або постійного проживання іноземних громадян та осіб без громадянства в Російській Федерації, термінів, на які іноземні громадяни та особи без громадянства поставлені на облік за місцем перебування або зареєстровані за місцем проживання, в разі якщо такі строки закінчуються в зазначений період", - йдеться в указі.

Також на вказаний період припинені терміни добровільного виїзду з Російської Федерації іноземних громадян і осіб без громадянства, стосовно яких прийнято рішення про адміністративне видворення за межі Російської Федерації, про депортацію або передачі іноземній державі.

Встановити, що у період з 15 березня по 15 червня 2020 року включно щодо іноземних громадян та осіб без громадянства не приймаються рішення про небажаність їхнього перебування (проживання), про адміністративне видворення за межі Російської Федерації, про депортацію або передачі іноземній державі, відповідно до міжнародного договору Російської Федерації про реадмісію, рішення про позбавлення статусу біженця, тимчасового притулку, про анулювання раніше виданих віз, дозволів на роботу, патентів, дозволів на тимчасове проживання, відо в на проживання, свідоцтв учасника Державної програми", - йдеться у документі.

Нагадаємо, раніше Путін доручив змінити графік проведення параду перемоги і відкласти всі заходи через епідемію коронавірусу.

Як повідомлялося в УНН, у Росії на ранок 18 квітня зареєстровано вже 36 793 хворих коронавірусною хворобою COVID-19, 313 людей померли.